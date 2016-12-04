سقوط عصابة وراء سرقة السيارات بالإكراه ومساومة أصحابها بالبساتين

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، بمنطقة البساتين، وطلب فدية من أصحابها مقابل إعادتها، فتم ضبطهم وإعادة السيارات المبلغ بسرقتها، وإحالتهم للنيابة، التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من حارس عقار بمنطقة عرب المعادى، مفاده تواجد سيارة، ماركة نيسان صنى برونزى اللون متروكة أمام العقار حراسته ويتردد عليها أحد الأشخاص، يرتاب فى أمره، على الفور توجه ضباط مباحث وحده قسم شرطه البساتين، وبفحص السيارة تبين أنها ماركة نيسان صنى، برونزى اللون تحمل ارقام ر د أ 9712 والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 9105 لسنة 2016م جنح التجمع الخامس.

ومن خلال إعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحمد.م" 25 سنة سائق بشركة نقل ركاب، أثناء استقلاله السيارة، وعثر بداخلها على سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم "، وبمواجهته اعترف بأن السيارة المضبوطة ملكه، وأصل لوحاتها تحمل أرقام أ م ى 453 وأن اللوحات المثبتة عليها خاصة بسيارة أخرى ماركة نيسان صنى، خاصة بشركة لخدمات نقل الركاب، والتى قام بسرقتها كرها عن قائدها تحت تهديد السلاح الناري المضبوط بحوزته وبالاشتراك مع كلا من "حسام.ح" 20 سنة و "نادر.ر" 17 سنة.

وأضاف المتهم أثناء استجوابه من قبل رجال المباحث، أنهم قاموا بالاتصال بإحدى شركات نقل الركاب وطلبوا سيارة ماركة نيسان بذات مواصفات وماركة وموديل سيارته محل الضبط فحضرت سيارة ماركة نيسان تحمل أرقام ر د أ 9712 قيادة ماركو أشرف رسل فهمى 20 سنة، سائق بالشركة، واستقلها وبصحبته الأخرين، بقصد توصيلهم إلى منطقة القاهرة الجديدة وفور وصولهم قام بإشهار السلاح النارى المضبوط بحوزته، فى وجه قائد السيارة وقام كلا من الثاني والثالث بتهديده بأسلحة بيضاء واستولوا على عدد 2 هاتف محمول والسيارة وفروا هاربين.

وأضاف المتهم أنه فى وقت لاحق اتصل بمالك السيارة من هاتف المجنى عليه وساوموه على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالى 50 ألف جنيه حيث تمكنوا من التحصل منه على المبلغ المشار إليه دون إعادة السيارة واقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم، وانه نظراً لكون السيارة المستولى عليها بذات مواصفات السيارة ملكه قام بوضع اللوحات الخاصة بسيارته علي السيارة المستولى عليها حتى يتمكن من فحص السيارة بمعرفة اللجان الفنية بشركة لكون سيارته بها العديد من التلفيات الأمر الذي يعوق عملية التشغيل بشركة.

كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بشارع الحرية ـ حدائق المعادى ـ دائرة قسم شرطة دار السلام , مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام أ م ى 453 والخاصة بالسيارة المضبوطة ملكه ، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان الثانى والثالث وضبط بحوزة كلا منهما سلاح أبيض " سكين "، بمواجهتهما بما جاء بأقوال الأول أيداها، وأرشدا عن المضبوطات وهى عبارة عن الهاتفان المستولى عليهما ومبلغ مالي 35 ألف جنيه اعترفا أنها، من متحصلات مساومة مالك السيارة على إعادتها، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف عليهم واتهمهم بسرقته بالإكراه، تم تحرير محضر بالواقعة وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة الى النيابة لمباشرة التحقيقات.