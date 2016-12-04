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مصرع سيدة سقطت عليها ربة منزل ألقاها زوجها من الطابق الرابع بالهرم

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مصرع سيدة سقطت عليها ربة منزل ألقاها زوجها من الطابق الرابع بالهرم مصرع سيدة سقطت عليها ربة منزل ألقاها زوجها من الطابق الرابع بالهرم

>كتب أحمد الجعفرى

لقت سيدة مصرعها متأثرة بجراحها داخل المستشفى العام بالهرم، بعدما سقطت عليها ربة منزل ألقاها زوجها من شرفة منزلهما بدائرة قسم شرطة الهرم، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لإرفاقه بملف القضية الأصلى، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بجثة المجنى عليها للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

 

وكانت نيابة الهرم قد أمرت بحبس عاطل متهم بإلقاء زوجته من الطابق الرابع 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مشاجرة نشبت بينهم تعدى خلالها المتهم على المجنى عليها بالضرب والسب، وذلك لاعتيادها الخروج دون إذنه، واستل سكيناً وظل يطاردها بشقة الزوجية، إلى أن دفعها دفعة قوية أدت إلى سقوطها من شرفة المنزل بالطابق الرابع، فسقطت على سيدة أخرى تصادف مرورها أسفل الشرفة.

 

وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث، وبمعاينة المنزل تم العثور على قطعة من الحشيش المخدر وزنت 50 جراما، وكشفت التحقيقات أن المتهم متزوج من المجنى عليها عرفياً منذ 6 أشهر، وأنها لديها طفلان من زواجها الأول "فاطمة" 10 سنوات و "محمد" 7 سنوات، وبسماع أقوالهما أيدا ما جاء بتحقيقات النيابة.


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