بالصور.. بدء جلسة محاكمة "قاضى الحشيش".. والمتهم يختبئ من الكاميرات

السويس - سيد نون

بدأت اليوم الأحد، محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار محمد حجازى، نظر محاكمة القاضى السابق "طارق م ز"، و"يوستينا م ع" 20 عاما طالبة، و"إسلام م ع" 23 عامًا فى قضية حيازة الحشيش بنفق الشهيد أحمد حمدى، وقررت هيئة المحكمة حظر التصوير أثناء جلسة محاكمة المتهمين.



> وفور دخول القاضى المتهم قفص محكمة الجنايات، اختبأ عن الأنظار حتى لا يقوم أحد بتصويره، وخجلا من وجوده بقفص الاتهام، كما شهدت جلسة المحاكمة حضور زوجة القاضى المتهم، كما حضر الجلسة والد المتهمة بالقضية، وحضر أيضا والد المتهم الثالث بالقضية، وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، لمنع دخول غير المصرح لهم بالتواجد.