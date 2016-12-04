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وزير الإنتاج الحربى: تلقينا عروض عالمية لانشاء مصنع طاقة شمسية

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وزير الإنتاج الحربى: تلقينا عروض عالمية لانشاء مصنع طاقة شمسية وزير الإنتاج الحربى: تلقينا عروض عالمية لانشاء مصنع طاقة شمسية

>كتب على عبد الرحمن و محمود راغب تصوير عمرو مصطفى

قال اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى، إن مشروع انشاء مصنع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية الجارى دراسته حاليا سيكون مشروعا عملاقا، لافتا إلى أن المشروع بدأت دراسته بلجنة ثلاثية بالتعاون بين مع وزارة الكهرباء، وأنه تم تلقى عروض من شركات عالمية، مشيرا الى أن إنشاء خلايا الطاقة الشمسية سيبدأ باستخدام الرمال خاصة وأن غنية بها.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى ، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى لكل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى، على هامش افتتاح الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولى للكهرباء والطاقة (الكتريكس – سولارتك –) ،  أن المشروع سيكلف مليارات الدولارات، لذلك يتم حاليا فحص كافة العروض لاختيار أفضل عرض بأعلى جودة وأقل تكلفة.

وأكد العصار أن هناك تقدما ملموسا حاليا فى مجال الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الصناعة الوطنية تجارى اهتمام الدولة بمجالات الطاقة المختلفة، قائلا: "حريصين فى الوزارة على المساهمة فى كافة المشروعات القومية التى تتبناها الدولة".


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