تأجيل دعوى مرتضى منصور لوقف قناة «اليوم الفضائية» لـ ٨ يناير المقبل

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي مرتضى منصور، المطالبة بسحب تراخيص قناة “اليوم الفضائية” إلى جلسة 8 يناير المقبل؛ لإعلان المختصمين.

وطالبت الدعوى بايقاف تمتع مشروع قناة اليوم الفضائية، بضمانات وحوافز الاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نشاط قناة اليوم الفضائية بوقف البث بها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج “القاهرة اليوم” المدة المناسبة لجسامة المخالفات التي ارتكبتها مع إزالة مسببات المخالفات ومنحه حق الرد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٥٦٠٧ لسنة ٧٠ قضائية، كلٍ من : وزير الاستثمار ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بصفتهم، عمرو عبد الحي أديب، مصطفى السقا المشرف العام على البرنامج، طارق يونس معد البرنامج، شريف مصطفى السقا مخرج البرنامج.