أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تأجيل دعوى مرتضى منصور لوقف قناة «اليوم الفضائية» لـ ٨ يناير المقبل

Google+ Print
تأجيل دعوى مرتضى منصور لوقف قناة «اليوم الفضائية» لـ ٨ يناير المقبل تأجيل دعوى مرتضى منصور لوقف قناة «اليوم الفضائية» لـ ٨ يناير المقبل

مرتضى منصور – أرشيفية

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي مرتضى منصور، المطالبة بسحب تراخيص قناة “اليوم الفضائية” إلى جلسة 8 يناير المقبل؛ لإعلان المختصمين.

وطالبت الدعوى بايقاف تمتع مشروع قناة اليوم الفضائية، بضمانات وحوافز الاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نشاط قناة اليوم الفضائية بوقف البث بها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج “القاهرة اليوم” المدة المناسبة لجسامة المخالفات التي ارتكبتها مع إزالة مسببات المخالفات ومنحه حق الرد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٥٦٠٧ لسنة ٧٠ قضائية، كلٍ من : وزير الاستثمار ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بصفتهم، عمرو عبد الحي أديب، مصطفى السقا المشرف العام على البرنامج، طارق يونس معد البرنامج، شريف مصطفى السقا مخرج البرنامج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا