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الاحتفال بعيد ميلاد حلمي بكر ومصالحة عدويه على 95 FM الشعبي

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الاحتفال بعيد ميلاد حلمي بكر ومصالحة عدويه على 95 FM الشعبي الاحتفال بعيد ميلاد حلمي بكر ومصالحة عدويه على 95 FM الشعبي

كتبت- إ نجي لطفي

أقام راديو 95 إف إم الشعبي برنامج خاص للموسيقار الكبير حلمي بكر بمناسبة عيد ميلاده الثمانين واحتفل بكر بتورتة عيد ميلاده بحضور خالد فتوح رئيس راديو 95 FM والمطرب أحمد إبراهيم مذيع برنامج” المغنواتي” والذي استضاف حلمي بكر ساعتين على الهواء.

وتناول البرنامج مسيرة بكر الغنائية وذكرياته مع رموز الفن محمد عبد الوهاب وَعَبَد الحليم حافظ وأم كلثوم وشفيق جلال وفايزه أحمد ووردة الجزائرية وغيرهم .

وأرسل بكر برسالة حب إلى المطرب الكبير أحمد عدوية وأكد على تقديره الكبير لتاريخه الفني وحرصه أن يظل دائما على قمة رموز الغناء الشعبي، وصرح أن ما أثير أخيرا حول انتقاده لعدويه ومطالبته بعدم الغناء واحترام تاريخه الفني مجرد سوء فهم أو بالأصح استغلال البعض لتصريحاته عن أحمد عدويه عار تماما من الصحة وأنه لم يسئ لأحمد عدوية كتاريخ ولكن حرصه على عدويه جعله يطلب منه غناء ما يتناسب مع خبراته الغنائية وليس التركيز على أعماله التي غناها في فترات شبابه. وفي نهاية البرنامج أرسل بكر ببرقيه حب لأحمد عدوية وتمنى له دوام الصحة والعافية وحب الناس.

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