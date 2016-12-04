دفاع «فض اعتصام النهضة» يعترضون على تنحى القاضي

اعترض دفاع المتهمين فى قضية”فض اعتصام النهضة” على قرار المستشار معتز خفاجى، بالتنحى عن استكمال نظر الدعوى، واسنادها لتشكيل جديد من الدائرة ذاتها، لتكون برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار وخالد الزناتى، قائلاً أن تشكيل الدائرة الجديدة كان ينبغى اسناده لمحكمة استئناف القاهرة.

وأوضح الدفاع أن المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز تنحى القاضى أو أحد اعضاء الدائرة اختياريًا اذا وقعت عليه جريمة الإعتداء شخصيًا، فيما أشارت المادة 249 من القانون إلى أنه حال تنحى رئيس الدائرة فإنه يتوجب أن تتولى محكمة استئناف القاهرة اعادة تشكيل الدائرة ، ليعلق المستشار سامح سليمان، قائلاً أن قرار اعادة تشكيل الدائرة تم بعد اخطار محكمة استئناف القاهرة وموافقتها.

يشار إلى أن المستشار معتز خفاجى، قرر التنحى فى جلسة اليوم عن استكمال الدعوى، بعدما أوضح أن المتهم رقم 23 “محمد سعد عليوة”، يحاكم ايضاً فى اتهامه بالشروع فى محاولة اغتياله، ليشير إلى أنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحى عن بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع فى قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.