3 توابل تخفف من آلام المفاصل

يحتوي جسم الإنسان على أكثر من 100 مفصل، ومع بداية سن الثلاثين تبدأ بعضها، ويصبح مرض الفصال العظمي وارداً، وهو مرض لا يمكن الشفاء منه، لكن كريستينا ماير، الطبيبة المختصة في جراحة العظام بألمانيا، ذكرت أن ثلاث توابل كفيلة بالتخفيف من الآلام.

وأوضحت ماير أن مرضى الفصال العظامي يشعرون بآلام قوية عند الحركة بسبب الضغط الشديد في المفاصل، ذلك ما يسبب صعوبة في الحركة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتآكل مفاصل اليدين خصوصاً الإبهام والأصابع.

وذكرت ماير أن العلاج الطبيعي يتمثل في مزيج من التوابل، وهم “الكزبرة والكمون وجوز الطيب”، وهي طريقة علاج فريدة ضد الآلام الناتجة عن هشاشة العظام، حيث قالت “شككت بفاعلية الأمر في البداية، فخلال أربع عشرة سنة من العمل في المستشفى اقتصر علاجنا لهذه الحالات المرضية على الأدوية التقليدية، لذلك زاد فضولي لمعرفة المزيد عن هذه التوابل”.

وتابعت ماير أنه من خلال مزج الكزبرة والكمون وجوز الطيب، من شأنهم تخفيف آلام الفصال العظمي، ففي حالات الفصال العظمي يصاب الغشاء الزليلي بالتهيج والغضروف بالتآكل، وهو ما يؤدي الى احتكاك العظام ببعضها، الأمر الذي يتسبب بالألم.

وذكرت ماير أن التوابل الثلاثة وفاعلية مكوناتها تؤثر على المحفظة المفصلية وأغشيتها المخاطية “هذا يساعد على تجديد الدورة الدموية التي تعيد النشاط والحيوية للمادة المخاطية ووظيفتها الاعتيادية كإنتاج السائل الزلالي الذي يخفف من احتكاك العظام”.

ويمكن لهذه التوابل أن تخفف من الألم، لكن الفصال العظمي لا يزول، وعلقت ماير “إنها طريقة لتخفيف الألم وليست للشفاء من الفصال العظمي، فعملية التآكل التي تحدث لا يمكن التخلص منها وإعادة العظام كما كانت”.

دويتش فيلله