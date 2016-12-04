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دراسة: بعض أنواع الرياضة قد تقلل مخاطر الوفاة بالقلب

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دراسة: بعض أنواع الرياضة قد تقلل مخاطر الوفاة بالقلب دراسة: بعض أنواع الرياضة قد تقلل مخاطر الوفاة بالقلب

أرشيفية

توصل فريق دولي من الباحثين تحت إشراف علماء من جامعة سيدني الأسترالية، إلى أن الأشخاص الذين يمارسون السباحة والتمارين على إيقاع أنغام الموسيقى والتنس، لا يعانون من أمراض القلب والأوعية.

وحلل المختصون في علم الإنسان معطيات 11 بحثا، أجريت في الفترة بين عامي 1994 و2006، وشملت أكثر من 80 ألف شخص بلغ متوسط أعمارهم 52 عاما، ووضع معدو الدراسة نصب أعينهم مهمة الكشف عن العلاقة، إذا وجدت، بين أنواع الرياضة التي يمارسها المشمولون بالدراسة وطول عمرهم، وفقا لما أورده موقع “روسيا اليوم”.

واتضح للعلماء بنتيجة بحثهم، أن مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية، تنخفض بمقدار 56% لدى الذين يمارسون التنس، مقارنة مع من فضل الجري أو كرة القدم، كما تقلص السباحة والتمارين المنفذة على إيقاع أنغام الموسيقى احتمال وقوع الوفاة بنسبتي 41% و36% على التوالي.

ويعتقد الباحثون أن مواصلة الدراسة يجب أن تساعد على وضع برنامج صحي فعال، معتمد على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتحقيق ذلك البرنامج.

 

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