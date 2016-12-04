عودة حازم وحمدى لقائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة دجلة

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

اختار الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر، 20 لاعبا فى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادى دجلة غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى العام.

واللاعبون هم: محمد عواد ومحمد مجدى فى حراسة المرمى ومحمد أبو المجد "بوشا" وباهر المحمدى ومحمود متولى وشريف حازم ومحمود حمد ومحمد عادل جمعة فى خط الدفاع، وحسنى عبد ربه ومحمد فتحى ومحمود عبد العزيز وعماد حمدى وعمر الوحش وتوريك جبرين وإبراهيم حسن وأحمد جمال وكريم بامبو وعمورى عبد الفتاح فى خط الوسط، وأحمد الصعيدى ووليد عطية فى خط الهجوم.

وخرج من حسابات الجهاز الفنى للدراويش محمد صبحى وأيمن رجب وسعد حسنى وأحمد هانى وسامح عبد الفضيل وعمرو حسين وشريف عبد الفضيل وبهاء مجدى وخالد عيد وأحمد صالح "وزه" وشكرى نجيب لأسباب مختلفة.