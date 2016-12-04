لماذا وضع صلاح يده على قلبه.. المنتخب يرد

محمد مراد

أجرى مسئولو منتخب مصر الأول اتصالات بمحمد صلاح لاعب روما الإيطالى، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب لراحة 3 أسابيع بعد إصابته بالتواء فى الكاحل خلال أحد تدريبات فريقه.

كشف محمود فايز مدرب منتخب مصر، أن صلاح أكد له عن سعادته بفترة الغياب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، وعدم إجراء أى تدخل جراحى قائلا لهم: "الحمد لله كنت حاطط أيدى على قلبى لأعمل عملية".

تابع فايز أن صلاح مستمر مع ناديه الإيطالى حتى موعد معسكر المنتخب الأول، المقرر انطلاقه 2 يناير، استعدادا لودية تونس المقرر لها 8 من نفس الشهر ثم السفر للجابون للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2017.