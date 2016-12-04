"تضامن المنيا": إغلاق جمعيات تتلقى تمويلات من جهات أجنبية

المنيا – حسن عبد الغفار

قال مصطفى عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، فى تصريحات صحفية اليوم، إن المديرية تمكنت خلال الفتره الماضية وبالتحديد عقب إعلان جماعه الإخوان، جماعة إرهابية، من إغلاق أكتر من 65 جمعية تابعة للتنظيم، حرصًا على المواطنين من بث أفكار مخالفة للدين والوطن.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن إغلاق تلك الجمعيات جاء وفق القانون، فمنهم من كانت جمعيتهم غير مستقرة بمجلس الإدارة، وآخرين لم يكتمل النصاب القانونى لها.

كما تمكنت المديرية من إغلاق جمعيات أخرى تلقت تمويلًا أجنبيًا من جهات أجنبية، ولم تلتزم بالشروط اللازمة لتلقى التمويل فمن بين تلك الشروط لابد أن قيمة التمويل ينقسم إلى جزئين 80% من نسبة التمويل للخدمات المقدمه للمواطن و20% للمؤتمرات والندوات التثقيفية.