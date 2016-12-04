الثلاثاء المقبل.. أيمن الحكيم يحتفل بتوقيع كتابه«حضرة المتهم نجيب محفوظ»

يحتفل الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، بتوقيع كتابه “حضرة المتهم نجيب محفوظ الملف القضائي لأديب مصر”، بحضور وزير الثقافه السابق د.جابر عصفور،في السادسة مساء الثلاثاء القادم 6ديسمبر بالمجلس الأعلي للثقافة.

الحفل يعقبه ندوة لرد الإعتبار لنجيب محفوظ بعد “حملة” الهجوم والتطاول عليه في مجلس النواب.

يشارك في الندوة، الأديب الكبير محمد سلماوي، والكاتب والروائي محمد الشاذلي، ونخبة من محبى أدب المبدع الراحل.

الكتاب صدرعن سلسلة “كتاب اليوم”، وتتضمن فصوله ملفات القضايا التي وقف فيها أديب نوبل متهما أمام القضاء ، وينفرد بنشر تفاصيلها ووثائقها ومستنداتها القانونية ، خاصة قضية ( أولاد حارتنا ) التي طالب فيها مقيم الدعوي بالتفريق بين نجيب محفوظ وزوجته ، متهما الأديب الكبير بالإساءة للدين في روايته وبإضافة اسم إلي أسماء الله الحسني ! وهو ما رفضته المحكمة وبرأت محفوظ من التهمة القاسية !

كما ينشر الكتاب وثائق القضية التي أقامها ابن شقيقة نجيب محفوظ ، متهما خاله بالسب والقذف ، بسبب عبارة وردت في مذكرات أديب نوبل التي كتبها رجاء النقاش ، ورأي أنها تسيئ إلي أسرته، وحكمت فيها المحكمة ببراءة محفوظ والنقاش .