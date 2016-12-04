توقيع بروتوكول بين "النقل" و"الترسانة البحرية" لإنشاء معديات على النيل

دمياط - عبده عبد البارى

كشف محمد عبد المنعم العدوى رئيس مكتب النقل النهرى بدمياط لليوم السابع أن وزارة النقل وقعت بروتوكولاً مع الترسانة البحرية لإنشاء 50 معدية سيارات وركاب سيتم توزيعهم على محافظات الجمهورية الواقعة على النيل وخاصة التى شهدت كوارث غرق معديات.

وأوضح العدوى أن نصيب محافظة دمياط من تلك المعديات 5 معديات سيتم توزيعها على 5 مواقع تم تحديد موقعين وجارى إختيار الثلاثة مواقع المتبقية.

وأكد العدوى أن المواقع التى تم اختيارها أول مدينة عزبة البرج لكى تربط مدينتى رأس البر وعزبة البرج ومنطقة الجربى وكفر حميدو

مؤكدا أن تلك المعديات ستحل مشكلات المواطنين الذين كانوا يضطرون لقطع أكثر من 35 كيلو متر للانتقال بسياراتهم من مدينة عزبة البرج إلى رأس البر.