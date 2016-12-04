إزالة 13 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة بمركز ديروط

أسيوط - ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة فور وقوعها وإزالتها حتى سطح الأرض، لمنع تكرار حدوث أى تعدى على أملاك الدولة والحفاظ على حق الدولة فى أراضيها من الضياع.

وقال أبو العيون عزتلى رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم إزالة 13 حالة تعدى علي أراضى أملاك دولة بقرى ببلاو وصنبو، تنوعت ما بين تعدى ببناء منازل علي أراضى أملاك الدولة وأكشاك ومقاهي في حرم الطريق.

وأوضح أبو العيون عزتلى، ان الإزالة تمت بإستخدام معدات الوحدة المحلية بصنبو وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة ورئيس الوحدة المحلية بصنبو، ورئيس الوحدة المحلية لقرية مسارة، وذلك فى وجود قوة أمنية من شرطة ومباحث ديروط بالإشتراك مع قوة أمنية من مديرية الأمن بأسيوط.