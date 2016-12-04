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وصول 2000 بطانية و500 عبوة غذائية لشمال سيناء لتوزيعها على المحتاجين

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وصول 2000 بطانية و500 عبوة غذائية لشمال سيناء لتوزيعها على المحتاجين وصول 2000 بطانية و500 عبوة غذائية لشمال سيناء لتوزيعها على المحتاجين

>شمال سيناء ـ محمد حسين

وصلت لمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم الأحد، دفعة مساعدات  ضمت 2000 بطانية و500 عبوة غذائية، تم ايداعها مركز الإغاثة بالعريش تمهيدا لتوزيعها بمعرفة محافظة شمال سيناء ومديرية التضامن على المحتاجين من الأهالى فى نطاق المحافظة.

 

وقال منير أبو الخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، إن الـ 2000 بطانية مقدمة و 500 عبوة غذائية  مقدمة من أحدى الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أنه سيتم ظهر اليوم عقد اجتماع مع اللواء  سامح عيسى، سكرتير عام المحافظة، بديوان المحافظة، للتشاور حول آلية توزيعها خلال الايام القليلة القادمة.

 

وأضاف "أبو الخير"، أنه يوجد بمركز الإغاثة 2000 كرتونة مواد غذائية مقدمة من القوات المسلحة يجرى اعادة تعبئتها بواسطة لجنة مختصة ستضاف للكميات السابقة من المساعدات، مشيرًا إلى أنه ينتظر وصول دفعة اخرى من البطاطين والعبوات الغذائية من ذات الجمعية، كما يجرى التجهيز لاستقبال 1000 بطانية مقدمة من مؤسسة خيرية أخرى، لمحافظة شمال سيناء، ومقررا ان يتم توزيع 500 بطانيه منها بقرى مجرى السيول بوسط سيناء، و500 بطانية على الأهالى النازحين من الشيخ زويد ورفح المقيمين  فى نطاق مركز بئر العبد.

 


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