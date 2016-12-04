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عهود الرومي تطلق المسح الوطني للإيجابية والسعادة

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عهود الرومي تطلق المسح الوطني للإيجابية والسعادة عهود الرومي تطلق المسح الوطني للإيجابية والسعادة

أطلقت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، صباح اليوم المسح الوطني للإيجابية والسعادة، وذلك بحضور وسائل الإعلام.

وقالت الرومي أن المسح الوطني للسعادة والإيجابية يقيس مستوى السعادة والإيجابية ويشمل كافة أفراد المجتمع. وأوضحت أن المسح يشمل 14 ألف فرد ويغطي كافة الجنسيات في الدولة ويتضمن 8 محاور. كما يشمل المسح فئة العمال لأنها تشكل نسبة كبيرة في المجتمع وتساهم في التطور الحضاري لدولة الإمارات.

ودعت الرومي الجميع  للمشاركة في المسح الوطني حيث يضم المسح 100 سؤال رئيسي و200 سؤال فرعي بمشاركة 100 باحث ميداني.

ينطلق المسح الوطني للسعادة والإيجابية الأول من نوعه في 12 ديسمبر الجاري، ويقام بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومركز الإحصاء أبوظبي ومركز دبي للإحصاء.

 

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