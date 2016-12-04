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شرطة الشارقة تحذر من التقلبات الجوية نتيجة الضباب الكثيف

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شرطة الشارقة تحذر من التقلبات الجوية نتيجة الضباب الكثيف شرطة الشارقة تحذر من التقلبات الجوية نتيجة الضباب الكثيف

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين والجمهور إلى الانتباه  للمخاطر و اتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات نتيجة الضباب الكثيف الذي غطى الطرق الخارجية للإمارة  خلال اليومين الماضيين، وأدى إلى انحسار مدى الرؤية على بعض الطرق.

وعملت إدارة المرور والدوريات على نشر الدوريات المرورية على الطرق الخارجية والداخلية، وتكثيف جهود شرطة المرور وتعزيز وجودهم وحضورهم في الشوارع والميادين كافة، داعية السائقين ومستخدمي الطرق إلى توخي أقصى درجات الحذر والانتباه للتقلبات الجوية والضباب الكثيف الذي تنعدم بسببه الرؤية الأفقية، ما يؤدي إلى تصاعد احتمال وقوع الحوادث في حال عدم التقيد بالارشادات المرورية الموجهة من قبل رجال المرور والدوريات.

وتم التنبيه على السائقين بإتباع تعليمات رجال الشرطة والتمهل بقيادة المركبة وعدم الانشغال بالهاتف أو المذياع والحرص على التعامل مع الطريق بحذر حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على سلامة أفراد الجمهور.  

 

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