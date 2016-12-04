وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر حادث بليغ على شارع الرباط

توفي 5 أشخاص وأصيب 4 آخرين تراوحت إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة إثر وقوع حادث بليغ فجر اليوم على شارع الرباط باتجاه القرهود بين شاحنة وحافلة تقل 20 عاملا.

وقال العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا في الساعة الخامسة من فجر اليوم يفيد بوقوع حادث على شارع الرباط، وانتقلت الدوريات وفرق الإنقاذ على الفور إلى موقع الحادث فتبين وفاة 4 عمال فيما توفي الخامس في مستشفى راشد بدبي متأثرا بإصابته الشديدة، وأصيب 4 أشخاص آخرين اثنين منهما إصابتهما بليغة.

وأضاف العميد أن فرق الإنقاذ قامت بإخراج عدد من العمال المحشورين في الحافلة التي اصطدمت بالشاحنة من الخلف، مستخدمين أدوات ومعدات هيدروليكيّة، مثنيا على الجهود المبذولة من أفراد كافّة الإدارات المشاركة وسرعة تعاملها واستجابتها فور تلقّي البلاغ، وتنظيم الحركة المرورية، كما ثمن جهود فرق الانقاذ البري التي ساهمت بإخراج ركاب الحافلة المحشورين فيها باستخدام أحدث الأدوات، وجهود الإسعاف الذي تولى مهمة نقل المصابين.

ووجه العميد السائقين بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، واستخدام الإشارات عند الانتقال بين المسارات مع ضرورة الحذر الشديد على الطرقات السريعة، موضحا أن من أهم أسباب الحوادث المرورية الانحراف المفاجئ وعدم الانتباه، وهو ما يخلف خسائر بشرية فادحة سنويا.

هذا، وانتقل إلى موقع الحادث كل من العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، والعميد محمد ناصر نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والمقدم عمر عاشور رئيس قسم السجلات المرورية، والمقدم خبير أحمد بورقيبة مدير إدارة البحث والإنقاذ بالنيابة، ورئيس نيابة المرور بدبي المحامي صلاح أبو فروشة، إضافة إلى فريق الأدلة الجنائية، ومركز إسعاف دبي.