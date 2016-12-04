قاضى “فض اعتصام النهضة” يتنحى عن نظر القضية ويعيد تشكيل الدائرة

قرر المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الأحد، والتي نظر جلسة محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 متهما محبوسين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة”، التنحى عن نظر الدعوى بصفته الشخصية، كون المتهم رقم 23 في أمر الإحالة في القضية الماثلة متهم في محاولة اغتيال رئيس الدائرة في القضية رقم 126081، والمعروفة بقضية إعلاميا بـ” محاولة اغتيال قاضى غرفة عمليات رابعة”، عملا بنص المادة 146 من قانون االمرافعات.

وكما قرر المستشار خفاجى إعادة تشكيل الدائرة لتكون برئاسة المستشار سامح سليمان عضو يمن الدائرة الأصلية وعضوية المستشارين محمد عمار عضو أول شمال الدائرة الأصلية ليكون عضو يمين، والدكتور خالد الزنانى عضو ثان شمال الدائرة ليكون عضو الشمال.