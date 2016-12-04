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مقتل 8 مدنيين فى غارات جوية على حي السكري شرقي حلب

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مقتل 8 مدنيين فى غارات جوية على حي السكري شرقي حلب مقتل 8 مدنيين فى غارات جوية على حي السكري شرقي حلب

ارشيفية

أفاد ناشطون سوريون، بمقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات فى غارات جوية على حي السكري الواقع شرقي حلب.

وذكرت قناة “سكاى نيوز” ،  اليوم الأحد، أن ذلك يأتى فى وقت جددت فيه مقاتلات حربية روسية لليوم ال 18 على التوالي قصفها بالصواريخ المظلية حى الفردوس ونقاط عدة فى المدينة.

يذكر أن عدد الضحايا جراء الغارات الجوية السورية والروسية على حلب خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 24 مدنيا.

وركزت القوات الحكومية قتالها مؤخرا على الجانب الشمالى الشرقى من حلب، حيث سيطرت على مناطق جديدة بسرعة منذ بدء الهجوم الأخير، وهناك جبهة أخرى فى الضواحى الجنوبية من المدينة لكنها أكثر بطئا، حيث يصد مقاتلو المعارضة تقدم القوات الحكومية هناك.

وتسبب تقدم القوات الحكومية فى عمليات نزوح كبيرة للسكان، وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 31 ألفا فروا بالفعل من منازلهم إما إلى مناطق تحت سيطرة أو مناطق كردية أو إلى مسافات أعمق فى المنطقة المحاصرة.

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