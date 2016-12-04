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ضبط شقيقين أطلقا الرصاص على عامل حاول سرقة دراجتهما البخارية بالقليوبية

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ضبط شقيقين أطلقا الرصاص على عامل حاول سرقة دراجتهما البخارية بالقليوبية ضبط شقيقين أطلقا الرصاص على عامل حاول سرقة دراجتهما البخارية بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت قوات أمن القليوبية من ضبط شقيقين أطلقا الرصاص من فرد خرطوش على عامل ببنها فأصاباه برش الخرطوش فى الوجه لقيامه بمحاولة سرقة دراجة بخارية يملكها المتهمان، تم نقل المجنى عليه مصابا إلى مستشفى بنها العام، وألقى القبض على المتهمين والسلاح المستخدم فى الحادث وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى العميد حسام الحسينى وكيل مباحث القليوبية إشارة من المستشفى بوصول "أحمد.ج.ع" 23 سنة عامل مصاب برش خرطوش بالوجه والرأس تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن.

 

توصلت التحريات أنه بسؤال المجنى عليه قرر أنه عثر على دراجة نارية أسفل كوبرى 15 مايو، وأثناء  قيامه بقيادتها للبحث عن مالكها فوجئ بقيام شخصين بإطلاق عيار نارى تجاهه محدثين إصابته، وتوصلت التحريات أن المتهمين هما "محمد.م" سن 24 موظف وشقيقه نبيل سن 20، وأضافت التحريات أن المتهم الأول هو مطلق العيار النارى صوب المجنى عليه، وتم ضبطهما وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية خرطوش، وبحوزة الثانى سلاح نارى بندقية خرطوش و225 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة بالسلاح المضبوط حوزته، اعتقادا منهما أن المصاب يقوم بسرقة الدراجة النارية خاصتهما، وأقرا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بقصد الدفاع.


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