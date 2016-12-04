أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عضو لجنة العفو الرئاسي: نسعى للإفراج عن أكبر عدد في «القائمة الثانية»

Google+ Print
عضو لجنة العفو الرئاسي: نسعى للإفراج عن أكبر عدد في «القائمة الثانية» عضو لجنة العفو الرئاسي: نسعى للإفراج عن أكبر عدد في «القائمة الثانية»

طارق الخولى

صرح النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، بأن اللجنة سوف تعقد فى السادسة من مساء اليوم الأحد اجتماعًا لاستمرار فحص الحالات الواردة للجنة.

وأضاف الخولى أن اللجنة تسعى أن تكون القائمة الثانية أكبر من الأولى من حيث العدد، مشيراً إلى أن اللجنة تنظم عملها الداخلى بتوزيع الحالات التى انطبقت عليها المعايير وتم اقرارها على ثلاث فئات منفصلة فى كشوف “أ – ب – ج”، “أ – الحالات التى مازالت امام تحقيقات النيابة، ب – المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، ج – من صدر ضدهم أحكام بأته نهاية”.

وأضاف الخولى أنه لم يتقرر بعد ماهية تكوين القائمة الثانية من أى فئة من الفئات الثلاثة واستكمل بأن ذلك سيتوقف على التكييف القانونى وما أقره الدستور ونظمة القانون ووفق اختصاصات السلطات الثلاث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا