عضو لجنة العفو الرئاسي: نسعى للإفراج عن أكبر عدد في «القائمة الثانية»

صرح النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، بأن اللجنة سوف تعقد فى السادسة من مساء اليوم الأحد اجتماعًا لاستمرار فحص الحالات الواردة للجنة.

وأضاف الخولى أن اللجنة تسعى أن تكون القائمة الثانية أكبر من الأولى من حيث العدد، مشيراً إلى أن اللجنة تنظم عملها الداخلى بتوزيع الحالات التى انطبقت عليها المعايير وتم اقرارها على ثلاث فئات منفصلة فى كشوف “أ – ب – ج”، “أ – الحالات التى مازالت امام تحقيقات النيابة، ب – المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، ج – من صدر ضدهم أحكام بأته نهاية”.

وأضاف الخولى أنه لم يتقرر بعد ماهية تكوين القائمة الثانية من أى فئة من الفئات الثلاثة واستكمل بأن ذلك سيتوقف على التكييف القانونى وما أقره الدستور ونظمة القانون ووفق اختصاصات السلطات الثلاث.