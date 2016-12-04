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استجابة لـ"باليوم السابع".. إغلاق مركز غسيل كلوى ونقل المرضى لمستشفى كفر صقر

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استجابة لـ"باليوم السابع".. إغلاق مركز غسيل كلوى ونقل المرضى لمستشفى كفر صقر استجابة لـ"باليوم السابع".. إغلاق مركز غسيل كلوى ونقل المرضى لمستشفى كفر صقر

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" حول شكوى مرضى الغسيل الكلوى بمحافظة الشرقية، من زيادة الأدوية ومستلزمات الغسيل مما يهدد علاجهم بالتوقف، أكد الدكتور عز العرب مدير الإدارة الصحية بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، أن الإدارة قامت بإغلاق مركز خاص للغسيل الكلوى بالمنصورة بعد رفض صاحب المركز الاستمرار فى تشغيل ماكينات الغسيل للمرضى، وعدم تنفيذ قرار وزير الصحة بزيادة تكلفة الجلسة الواحدة للمريض من 140 إلى 200 جنيه رغم أن قرار الوزير نفذه جميع المراكز الخاصة على مستوى الجمهورية، إلا أن صاحب المركز طالب المرضى بدفع مبلغ 50 جنيها زيادة على قرار نفقة الدولة الذى أقره وزير الصحة.

 

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمركز كفر صقر، لـ"اليوم السابع"، أن المركز كان قد صدر له قرار إغلاق من محافظ الشرقية منذ 2015 بسبب عدم التزام المركز بشروط مكافحة العدوى، وتم تأجيل تنفيذ قرار الإغلاق لإعطائه فرصة لتنفيذ شروط العدوى، إلا أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة اكتشفت أنه لم يلتزم بالاشتراطات اللازمة لضمان الجودة ومصلحة المرضى، فقامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية والإدارة الصحية بكفر صقر بتنفيذ قرار الغلق.

 

وأوضح مدير الأدارة الصحية بمركز كفر صقر أنه تم نقل مرضى الغسيل الكلوى من المركز ليتلقوا علاجهم بمستشفى كفر صقر المركزى.


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