بالصور.. انتهاء تجميع البوابة الثانية لكوبرى الرسوة العائم ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

انتهى عمال ترسانة بورسعيد البحرية اليوم، الأحد، من أعمال التجميع النهائى للبوابة الثانية "لكوبرى الرسوة العائم" بارتفاع 10 م وعرض 13.400م ووزن 20 طنا للبوابة الواحدة.

من جانبه، قال مصدر بهيئة قناة السويس، إن أعمال تجميع البوابة الثانية "لكوبرى الرسوة العائم الرابط بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد تمت فى مدة عمل فعلية قاربت 12 يوما.

يذكر أن الكوبرى العائم يتكون من 6 بنتونات قامت ترسانات الهيئة ببناء 2 منها، بينما قامت شركات الهيئة ببناء 4 منها تحت الإشراف الفنى لترسانة بورسعيد البحرية، ويعتبر كوبرى الرسوة الرابط بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد أحد المشروعات الكبيرة التى تنفذها هيئة قناة السويس بالمحافظة، والتى يأتى استجابة لرغبة مواطنى بورسعيد والحلم الذى يراود الجميع منذ فترة بوجود هذا الكوبرى، والذى سيعمل كثيرا على توفير الوقت والجهد والحد من الاختناقات المرورية والازدحام بمنطقة ميدان المعديات.