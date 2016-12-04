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أوراسكوم تعلن إنهاء أعمال أورابنك في كوريا

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أوراسكوم تعلن إنهاء أعمال أورابنك في كوريا أوراسكوم تعلن إنهاء أعمال أورابنك في كوريا

أوراسكوم – أرشيفية

أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة “أوراسكوم للاتصالات”، اليوم الاحد، أن مجلس إدارة أورابنك، وهي شركة تابعة تمتلك فيها شركة أوراسكوم للاتصالات بشكل غير مباشر حصة الأغلبية، إنهاء أعمال البنك وإخطار الجهات المختصة رسمياً بذلك.

وبحسب بيان صحفي  للشركة، تم اتخاذ القرار في اجتماع المنعقد أمس، أنه كجزء من عملية إنهاء أعمال أورابنك سوف يتم نقل كافة الأرصدة النقدية والأصول السائلة الخاصة بها (الالتزامات والأصول قصيرة الأجل)، و يشمل ذلك،على سبيل المثال لا الحصر، القروض، إلى الشركة التابعة التي سوف يتم تعيينها من قبل شركة أوراسكوم للاتصالات مع مراعاة كافة العقوبات واللوائح الحاكمة المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) علما بأنه سوف يتم نقل القروض حتى تاريخ إنهاء كل قرض و لن تنفذ أية عمليات مصرفية أخرى حتى ذلك التاريخ وسيتم نقل جميع العمليات الإدارية المتعلقة بالأصول العقارية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الشركة التابعة و المعينة من قبل شركة أوراسكوم للاتصالات.

وأضاف البيان أن قرار ORACAP FAR EAST LIMITED جاء لإنهاء أي عمليات مصرفية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمثابة حدث “قوة قاهرة” نتيجة للعقوبات المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تزداد تعقيداً والتي تطرقت في مجال العقوبات المالية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات المتمثلة في الامتثال للعقوبات المالية المتداخلة، والعقوبات الهامة والمسؤولية الشخصية التي قد تترتب على اقتراف مخالفات للوائح، هي التي أجبرت الشركة أن تلجأ إلى هذا التدبير.
> وسوف تستمر كوريولينك – الشركة الشقيقية لأوراسكوم للاتصالات – في أعمال الاتصالات الخاصة بها مع الالتزام بالعقوبات المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).

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