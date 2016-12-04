تأجيل دعوى مرتضى منصور بوقف قناة اليوم الفضائية لـ8 يناير

قررت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مرتضى منصور المحامى، والتي تطالب بسحب تراخيص قناة اليوم الفضائية.

جاء ذلك بسبب المخالفات التي ارتكبتها من خلال برنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، لجلسة 8 يناير المقبل، لإعلان المختصمين.

كما طالبت الدعوى بايقاف تمتع مشروع قناة اليوم الفضائية بضمانات وحوافز الاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نشاط قناة اليوم الفضائية بوقف البث بها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج “القاهرة اليوم” المدة المناسبة لجسامة المخالفات التي ارتكبتها مع إزالة مسببات المخالفات ومنحه حق الرد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٥٦٠٧ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بصفتهم، وعمرو عبد الحي أديب، ومصطفى السقا المشرف العام على البرنامج، وطارق يونس معد البرنامج، وشريف مصطفى السقا مخرج البرنامج.