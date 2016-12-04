ضبط صاحب محل بقالة لاستيلائه على السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب محل بقالة تموينية، لاتهامه بالاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء فى إمبابة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد باستيلاء صاحب محل بقالة تموينية بإمبابة على السلع وبيعها بالسوق السوداء.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وتبين استيلائه على 8 أطنان من السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء، وأفادت الشركة المسئولة عن البطاقات التموينية بأن المتهم حصل على السلع المدعمة ولم يصرفها للمواطنين، فحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.