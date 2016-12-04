أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب محل بقالة لاستيلائه على السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء

Google+ Print
ضبط صاحب محل بقالة لاستيلائه على السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء ضبط صاحب محل بقالة لاستيلائه على السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث بالجيزة، من القبض على صاحب محل بقالة تموينية، لاتهامه بالاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء فى إمبابة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد باستيلاء صاحب محل بقالة تموينية بإمبابة على السلع وبيعها بالسوق السوداء.

 

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وتبين استيلائه على 8 أطنان من السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء، وأفادت الشركة المسئولة عن البطاقات التموينية بأن المتهم حصل على السلع المدعمة ولم يصرفها للمواطنين، فحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء