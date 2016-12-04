ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو حشيش قبل ترويجها بالقليوبية

القليوبية ـ خالد حجازى

تمكنت قوات أمن القليوبية من القبض على 3 عاطلين يترددون على منطقة الخصوص للاتجار فى المخدرات، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 3 كيلو حشيش ومبلغ مالى 8 آلاف جنيه، واعترفوا بقيامهم بالاتجار فى المخدرات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، من المقدم علاء طعيمة رئيس مباحث الخصوص، بقيام المتهمين، هشام م ع 34 سنة عاطل و السابق اتهامه فى (4) قضايا سرقة متجر ومخدرات، و"أمين ش ا" 32 سنة عاطل و"عاطف ع" 32 سنة عاطل، وأنهم يترددون على دائرة القسم، ويكونون تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وفى أحد الأكمنة تم ضبطهم أثناء استقلالهم السيارة رقم ع ل أ 7382 بناحية نفق الرشاح دائرة القسم، وبالتفتيش أمكن ضبط كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرامات، ومبلغ مالى 8 آلاف جنيه وعدد 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.