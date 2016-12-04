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بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان

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بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان

ارشيفية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد، فى أوزبكستان لاختيار خلف للرئيس إسلام كريموف، الذى توفي قبل 3 أشهر وقاد البلاد بقبضة من حديد على مدى ربع قرن.

وذكرت قناة “سكاى نيوز” اليوم أن شوكت ميرزييوف، الذى عين رئيسا بالوكالة بعد أيام من وفاة كريموف جراء نزيف دماغى، المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية رئاسية من 5 سنوات.

وميرزييوف مرشح الحزب الديموقراطى الليبرالي، ويتنافس مع مرشح من الحزب الديمقراطي الشعبي واثنين آخرين من الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وكان البرلمان قلص فى عام 2012، الولاية الرئاسية من 7 إلى 5 أعوام.

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أونا

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