تنفيذ مركزين طبيين بالإسكان القومي بمدينة العبور

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأن جهاز المدينة يشهد نشاطاً مكثفاً فى تطوير الأحياء القديمة، وتوفير الخدمات العامة للسكان، وإزالة المخالفات والإشغالات، للحفاظ على الرونق الجمالى، والطابع الحضارى للمدينة.

وقال: تم الانتهاء من تنفيذ مركزين طبيين بمنطقة الإسكان القومى بالحيين الترفيهى والثامن، وتم نقل الأصول لوزارة الصحة، ويجرى العمل على تشغيلهما، بجانب البدء فى تنفيذ وحدة إسعاف بالمنطقة الصناعية، ومركز شباب بالحى الثالث، و10 مراكز تجارية نموذج (8 محال) بمنطقة الإسكان الإجتماعى، ونفقين أمام الحى السابع وجامعة عين شمس بالطريق الرئيسي.

وأضاف المهندس أمين غنيم: يجرى استلام الموقع لرفع كفاءة أرصفة العمارات وتنسيق الموقع والطبقة السطحية لطرق محلية 34 بالحى الثانى، ومحلية 5 بالحى الأول، وتنفيذ حضانتين ومركزين طبيين بمنطقة الإسكان الاجتماعى، كما يجرى إسناد إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمركز خدمات الحى الثالث، وتنفيذ 3 مراكز تجارية نموذج (8 محال) بالإسكان الاجتماعى، وإنشاء منفذ بيع منتجات المصانع بمركز خدمات الإمتداد الشمالى بالمنطقة الصناعية أ، وأعمال صيانة الطرق والأرصفة للأحياء: الثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والثامن، والتاسع، والترفيهية، والصناعية أ، والصناعية (ب – ج).

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أن جهاز المدينة يواصل حملاته لإزالة التعديات والمخالفات، حيث قامت إدارة الأمن والمخالفات بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق بحملة، تم خلالها تنفيذ 60 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لقطع أراضٍ ومحال ووحدات سكنية، لمخالفة النشاط والرخصة وشروط البناء، وتم رفع 30 حالة إشغال للطرق العامة، وازالة وصلات الكهرباء العشوائية، وتم تحرير محاضر بمعرفة شرطة المرافق، بجانب تنفيذ 25 قرار إزالة لقطع أراضٍ ومحال ووحدات سكنية، لمخالفة النشاط والرخصة وشروط البناء، و35 قرار سحب لمحال ووحدات، إضافة إلى تحرير 10 محاضر تعدى على أملاك الدولة.