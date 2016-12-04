أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الصحة: تفعيل قانون ختان الإناث باعتباره جناية عقوبتها من 5 إلى 7 سنوات

Google+ Print
الصحة: تفعيل قانون ختان الإناث باعتباره جناية عقوبتها من 5 إلى 7 سنوات الصحة: تفعيل قانون ختان الإناث باعتباره جناية عقوبتها من 5 إلى 7 سنوات

وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث، الذى يقضى باعتباره جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من خمس إلى سبع سنوات.

وأوضحت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان، اليوم الأحد، أن البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث يقوم حاليًا بالتعاون مع إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة ، بتفعيل القانون ووضع الإجراءات التنظيمية المناسبة له.

وأشارت الى عقد اللقاء الأول لإنفاذ القانون وتفعيل إجراءات المراقبة والتفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة بداية من يوم 29 نوفمبر الماضى، فى إطار إحكام الرقابة وتفعيل القانون ومعاقبة المخالف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا