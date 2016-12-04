الصحة: تفعيل قانون ختان الإناث باعتباره جناية عقوبتها من 5 إلى 7 سنوات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث، الذى يقضى باعتباره جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من خمس إلى سبع سنوات.

وأوضحت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان، اليوم الأحد، أن البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث يقوم حاليًا بالتعاون مع إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة ، بتفعيل القانون ووضع الإجراءات التنظيمية المناسبة له.

وأشارت الى عقد اللقاء الأول لإنفاذ القانون وتفعيل إجراءات المراقبة والتفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة بداية من يوم 29 نوفمبر الماضى، فى إطار إحكام الرقابة وتفعيل القانون ومعاقبة المخالف.