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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

>رام الله (أ ش أ)

اقتحم 58 مستوطنا يهوديا، بينهم 36 طالبا من معاهد تلمودية اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن مصلين تصدوا لهذه الاقتحامات وجولات المستوطنين الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية.

كما أوقف حراس المسجد مستوطنا أدى طقوسا تلمودية فى المسجد المبارك، وأخرجته قوات الاحتلال من المسجد تحسبا من ردة فعل المصلين.

وفى سياق آخر، استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلى، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين ومراكبهم فى بحر شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومى إطلاق النار صوب الصيادين فى بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة الصيد.


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