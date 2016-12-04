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نيابة اسيوط تأمر بحبس قاتل طالبة الثانوية العامة 4 أيام "فتاة الشرف"

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نيابة اسيوط تأمر بحبس قاتل طالبة الثانوية العامة 4 أيام "فتاة الشرف" نيابة اسيوط تأمر بحبس قاتل طالبة الثانوية العامة 4 أيام "فتاة الشرف"

>أسيوط - هيثم البدرى

أمرت نيابة مركز أسيوط بحبس الشاب المتهم بقتل طالبة الثانوية العامة الشهيرة ب"فتاة الشرف" بعد مقاومتها له وفشله في اغتصابها، 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له فى المواعيد المحددة .

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلي مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من رئيس مباحث  مركز شرطة أسيوط يفيد باختفاء فتاة تدعى حنان على  زيان 16 عاما طالبة بالثانوية العامة من قرية المطيعة  عقب انتهاء حفل زفاف شقيقها.

 وبعد أسبوع عثر على جثتها فى جوال أثناء تطهير الترعة المارة بالقرية، ودلت التحريات التى أشرف عليها العميد منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية أن مرتكب الجريمة "وليد.ي" 21 سنة، جار المجنى عليها وأنه حاول التسلل لمنزلها ومحاولة اغتصابها إلا أنها قاومته.

وألقت مباحث اسيوط القبض على المتهم الذى اعترف بجريمته وكشف أنه انتظر المجنى عليها، خلال عودتها من حفل زفاف شقيقها للمنزل وحاول اغتصابها لكنها قاومته فقام بخنق أنفاسها وتحطيم رأسها بحجر خوفا من أن يفتضح أمره ثم وضعها فى جوال وألقاها فى الترعة فجرا على مشارف القرية، وتم عرضه على النيابة العامة وأصدرت قرارها المذكور.


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