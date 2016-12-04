الليلة.. الأهلي يواجه المقاصة في لقاء «صراع القمة»

يلتقي فريق النادي الأهلي، اليوم الأحد، بفريق مصر المقاصة، في مواجهة قوية نحو صدارة قائمة الدوري، بين المتصدر مؤقتًا الأهلي برصيد 32 نقطة، وصاحب المركز الثاني المقاصة بفارق نقطة واحدة، ضمن مباريات الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، لثامنة مساءً على ملعب السلام.

ويبدأ حامل اللقب اليوم سلسلة مباريات صعبة تبدأ بمواجهة المقاصة الليلة ثم سموحة الخميس المقبل ثم إنبى والمصرى وأخيراً لقاء القمة أمام الزمالك فى الجولة 17.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة مصر المقاصة، بعد أن اختتم استعداداته للمباراة عصر أمس السبت، وضمت قائمة الأهلي، 21 لاعبًا هم: شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي في حراسة المرمي.

محمد هاني وأحمد فتحي وعلي معلول وحسين السيد وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وأحمد حجازي في خط الدفاع.

حسام عاشور وأكرم توفيق وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد وميدو جابر في خط الوسط.

وفي الهجوم: جونيور أجايي وعمرو جمال ومروان محسن وعماد متعب.

ويغيب عن القائمة حسام غالى وعمرو السولية أهم أوراق وسط ملعب الاهلي

ومن المقرر أن يدير مباراة الأهلي ومصر المقاصة تحكيميًا، الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه كلا من سمير جمال وهاني عبد الفتاح, ورمضان محمود حكما رابعا.