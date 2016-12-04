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المعارضة السورية لأمريكا: لن ننسحب من حلب

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المعارضة السورية لأمريكا: لن ننسحب من حلب المعارضة السورية لأمريكا: لن ننسحب من حلب

>رويترز

 قال زكريا ملاحفجى المسئول الكبير بالمعارضة السورية إن جماعات المعارضة أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تترك حلب ردا على دعوة موسكو لإجراء محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب كامل لمقاتلي المعارضة من الأحياء الشرقية في المدينة المحاصرة.

وأضاف لرويترز متحدثا من تركيا إن الرسالة وُجهت إلى المسئولين الأمريكيين الذين جرى الاتصال بهم مساء أمس السبت بعد تصريح روسيا حليفة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال ملاحفجي "نحن ردينا على الأمريكان كالآتي: نحن لا يمكن أن نترك مدينتنا وبيوتنا للمليشيات المرتزقة التي حشدها النظام في حلب."


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