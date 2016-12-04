بالصور.. وزير الإنتاج الحربى يصل المعرض الدولى للكهرباء والطاقة

كتب على عبد الرحمن

وصل منذ قليل اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي للمعرض الدولى للكهرباء والطاقة " الكتريكس 2016 " فى دورته الـ26 والذى يستمر حتى يوم 6 ديسمبر الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

واستمع العصار فور وصوله لشرح لما تقدمه الوزارة فى جناحها بالمعرض، حيث تقدم عدد من منتجاتها التى تخدم فى مجال الطاقة النظيفة مثل (ألواح الطاقة الشمسية– لمبات LED – أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية ) وكذلك مجال الكهرباء مثل (العدادات الكهربية الذكية ومسبوقة الدفع – وحدات التوليد بأنواعها المختلفة – المحركات الكهربية بأنواعها – الوصلات الهوائية من الألومنيوم وسبائكة ذات الضغط العالى – ووصلات الألومنيوم المقواة بالصلب – القضبان والمواسير من النحاس الأحمر الكهربى).

وتأتى مشاركة الوزارة انطلاقا من دورها الكبير فى الإسهام بالمشروعات التى تخدم الكهرباء والطاقة النظيفة ، وتهدف الوزارة من هذة المشاركة لدعم الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة بمصر وصولا الى الأسواق العالمية .

ويعد هذا المعرض الأوحد فى مصر والشرق الأوسط منذ عام 1991 ، وهو أكبر حدث فى قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر حيث يمثل فرصة كبرى لتبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة.