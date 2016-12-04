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بالصور.. أسرة عامل بالشرقية تناشد وزير الصحة علاجه من ورم بالمخ

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بالصور.. أسرة عامل بالشرقية تناشد وزير الصحة علاجه من ورم بالمخ بالصور.. أسرة عامل بالشرقية تناشد وزير الصحة علاجه من ورم بالمخ

>الشرقية – إيمان مهنى

"محمد عبدة صابر 35 سنة يعمل فى نقل الأسمنت، لم يطمع فى شئ بالحياة سوى تدبير أكل بيته من جهد ذراعه.. يستيقظ قبل الفجر للصلاة ويتوجه للعمل وليعود ليلا، بجنيهات قليلة ، ليكرث كل وقته لسعادة ابنتيه ورعاية والدية المسنين وشقيقاته النبات، الذى كان الصدر الحانى عليهم، لم يشتك يوما من أى مرض ولكن شاء القدر أن تتبدل الأحوال ويصاب بورم خطير بالمخ، ليصبح طريح الفراش" .. هذه معاناة تعيشها أسرة بسيطة من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، أصبحت بدون دخل وتعجز عن استكمال علاج مرض الاب.

 

يقول عبده صابر 60 سنة من عزبة نسيم، مركز أبوكبير والد محمد، إن نجله هو الذى كان مسئول عن رعايته هو وولدته، ومنذ إصابته بالمرض قبل عام، ندور بين الدكاترة والمستشفيات، حيث أجرى 3 عمليات بالمخ بمستشفى الزقازيق الجامعى.

 

وتابع والدموع تنهمر عينة، " أنا رجل مسن ورغم أن صحتى بسيطة، إلا أنى أقوم برعايته، أنا معنديش أى دخل أو معاش، كل اللى عندى كان قيراطان أرض زراعية بعتهم واحد وار الثانى، لتدبير مصاريف العلاج، كل شئ فى المستشفى على حسابنا التحليل والعلاج مفيش غير السرير ببلاش، بس خلاص مش عندى أى حاجة عشان أبيعها وأعالجه بيها".

 

وتكمل زوجة محمد عبده: "لدينا بنتين ندى فى الصف الأول الثانوى التجارى وياسمين فى الصف الثالث الابتدائى، وسبق وقدمت على أوراق معاش للتضامن الاجتماعى، منذ أشهر إلا أن الاجراءات الروتينية معطلة الصرف، مشيرا أن معاش التضامن هو مبلغ بسيط جدا، وأن مصاريف العلاج مرهقة جدا عليهم حيث تتجاوز ألف جينه بخلاف التنقلات من القرية للمستشفى فى الزقازيق"، وأضافت أنها خرجت للعمل لدى أسرة طيبة لتدبير مصاريف العلاج ، إلا أنه فى ظل غلاء المعيشية وتغير الدواء والأطباء أصبحت قليلة الحيلة.

 

وتكمل الطفلة ياسمين باكية، "أنا عايزة بابا يخف، إحنا مالنش غيرة، هو كل حاجة فى الدنيا".

 

وناشدت الأسرة البسيطة، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بتوفير رعاية صحية وتدبير علاج للمريض محمد عبده صابر 35 سنة ، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف المعاش.

للتواصل مع الحالة 01062312650

 

 


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