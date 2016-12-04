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الداخلية تبادر بدعم مستشفى أبو الريش بالأدوية

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الداخلية تبادر بدعم مستشفى أبو الريش بالأدوية الداخلية تبادر بدعم مستشفى أبو الريش بالأدوية

وزارة الداخلية – أرشيفية

بادر وفد من قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، صباح الأحد، بزيارة ودعم مستشفى أبو الريش للأطفال، وتقديم كمية كبيرة من الأدوية والهدايا الأطفال.

وتفقد أعضاء الوفد – فى بداية الزيارة- المستشفى للوقوف على احتياجاته ؛ حيث قاموا بتفقد قسم قسطرة القلب ، وقسم الرعاية المركزة ، وقسم جراحات الأطفال ، وكذلك قسم الاستقبال والتشخيص.

وأهدى اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية عن قطاع الإعلام والعلاقات، عدد كبير من الأطفال مجموعة متنوعة من الألعاب والهدايا، التي ادخلت على نفوسهم الفرحة ، بالإضافة إلى توزيع حلوى المولد النبوي الشريف على أسرهم، مما يعمق شعور المشاركة المجتمعية لرجال الشرطة مع المواطنين في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

وإهداء إدارة المستشفى كمية كبيرة من الأدوية التى تحتاجها المستشفى ، مساهمة من وزارة الداخلية فى علاج الأطفال.

وأشاد مساعد الوزير بجهود الأطباء والتمريض وإدارة المستشفى فى تخفيف معاناة الأطفال الأبرياء حتى وصولهم بإذن الله تعالى إلى مرحلة الشفاء الكامل، مؤكدا أن رسالة الطبيب لا تقل أهمية عن رسالة رجل الشرطة الذى يضحى بالغالي والنفيس من اجل تحقيق أمن الوطن وسلامة المواطن.

وضم الوفد اللواء خالد فوزي، مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات، واللواء محمد ناجي، نائب مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية ، عدد من ضباط وضابطات قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

أ ش أ

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