وزير التربية والتعليم يشكل لجنة لاعتماد المدارس الدولية

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، اجتماعا مع عدد من أصحاب المدارس الدولية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باعتماد المدارس التى تدرس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية الأمريكية).

ووجه الوزير خلال الاجتماع بتحديد أربعة أنظمة تعليمية تتبع النظام التعليمي فى الولايات المتحدة الأمريكية لكى يتم الاختيار منها عند طلب الترخيص للمدارس الدولية الأمريكية.

وأوضح أن هناك حوالى (140) مدرسة فى مصر تتبع نظما تعليمية مختلفة بالولايات المتحدة الأمر الذى يضع صعوبة بالغة فى متابعتها، واعتماد شهادتها، مؤكًدا ضرورة وجود تكافؤ بين طلاب المدارس الأمريكية الدولية فى المناهج، وفى الامتحانات، وبالتالى فى الالتحاق بالجامعات.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع – بحسب بيان الوزارة اليوم الأحد – على تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين للمدارس والوزارة وهيئة ضمان الجودة؛ للمشاركة فى تحديد الأنظمة التعليمية التى ستتبع، ومن ثم وضع المعايير الموحدة للتراخيص، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جميع أنظمة المدارس الدولية الأمريكية، ودراسة جميع المناهج الخاصة لاختيار النظم التعليمية المناسبة.

وأشار الهلالى إلى وجود فترة انتقالية للأنظمة التى تعمل حاليًا، وتطبق النظم الجديدة بدءًا من العام الدراسى القادم 2017/2018، مؤكدًا ضرورة مشاركة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالمتابعة والإشراف على هذه المدارس؛ لتحظى بالاعتماد الدولى والمحلى.

وأكد الدكتور الشربينى أن الاستثمار فى التعليم هو استثمار فى عقول أطفالنا لأنه يعتمد على الجانب الإنسانى والوجدانى، وإننا نشجع التعليم الخاص، ليكون طرفًا فاعلًا فى العملية التعليمية؛ ونعمل على تذليل العقبات التى تواجه أصحاب المدارس الخاصة شرط أن يكون لديها لائحة قانونية، وتلتزم بمعايير الاعتماد، مشيرًا إلى أن المصلحة القومية تقتضى وجود تعليم خاص جيد يخضع لمعايير محددة، ويعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وفى سياق آخر قال الوزير إن مدارس النيل تمثل نموذجا جيدا ومهما ضمن إطار الخدمات التعليمية التى تقدمها الحكومة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة والجادة لأداء تلك المدارس، وإلي أنه يجب نشر هذه المدارس، لتتمكن من أداء دورها فى تقديم مستوى تعليمى متميز يخدم أبناء المصريين، ويتيح لهم الحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم للالتحاق بأفضل الجامعات المصرية والعالمية.

وأكد، خلال الاجتماع، أن الوزارة ستتعاون فى تيسير إصدار التراخيص الخاصة بمدارس النيل الدولية لمن يرغب من القطاع الخاص، وسيطرح منها عدد بنظام حق الانتفاع فى حال عدم توافر الأرض مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالإنشاء، والمعايير الدولية.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باعتماد معادلة الشهادة الدراسية الممنوحة عند تخرج أول دفعة من طلاب مدارس النيل الدولية، ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات المختلفة.