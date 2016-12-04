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مستشفى أبوظبي للصقور الأول في السياحة العالمية المسؤولة

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مستشفى أبوظبي للصقور الأول في السياحة العالمية المسؤولة مستشفى أبوظبي للصقور الأول في السياحة العالمية المسؤولة

فاز مستشفى أبوظبي للصقور بجائزة السياحة المسؤولة على مستوى العالم خلال الحفل الختامي لجوائز السفر العالمي 2016، والتي تم الإعلان عنها في الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في منتجع ذا صن سيام إيرو فوشي بجزر المالديف بحضور رواد السياحة والسفر من مختلف أنحاء العالم.

ويعتبر حفل توزيع جوائز السفر العالمية، بمثابة أوسكار السياحة ، نظراً للتركيز على جودة تجربة العملاء التي تمثل أحد أهم جوانب السياحة والسفر، مما أدى إلى اكتساب جوائز السفر العالمية شهرتها المرموقة، ولقد تم اختيار مستشفى أبوظبي للصقور لتميز برنامجه السياحي.

وتعتبر هذه الجائزة العالمية تتويجاً للجوائز الأخرى التي حصل عليها مستشفى أبوظبي للصقور في مجال السياحة حيث فاز بجائزة السياحة المسؤولة في منطقة الشرق الأوسط لأربع سنوات متتالية.

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