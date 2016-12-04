وصول 19 طن فول صويا إلى ميناء الإسكندرية

وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة “ماركينا” قادمة من ماليزا وتحمل شحنة فول صويا تزن 19 ألف طن .

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور – في تصريح اليوم الأحد- لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه “تم تفريغ حمولة الباخرة في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وفحصها والكشف عليها, والتأكد من خلوها من الحشرات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي و تفريغها في صوامع الغلال لتبخيرها لارسالها للمحافظات الأخرى.

و أكد زيادة وارتفاع حركة تداول وخروج ودخول الحاويات والشاحنات, وعمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها ورسوها علي الأرصفة تسير بشكل طبيعي , مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجميع الإدارات .