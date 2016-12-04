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عناصر من القوات المسلحة تغادر إلى اليونان للمشاركة بـ "ميدوزا 2016"

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عناصر من القوات المسلحة تغادر إلى اليونان للمشاركة بـ "ميدوزا 2016" عناصر من القوات المسلحة تغادر إلى اليونان للمشاركة بـ "ميدوزا 2016"

>كتب زكى القاضى

غادرت عناصر، من القوات البحرية والجوية المصرية، إلى اليونان للمشاركة فى فعاليات التدريب المصرى اليونانى المشترك "ميدوزا 2016" ، والذى يجرى خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من ديسمبر الجارى، ويستمر لعدة أيام ، فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

يتضمن التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات، منها تخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، وتنفيذ تشكيلات إبحار مشتركة نهاراً وليلاً، وعمليات الاعتراض البحرى، وحق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وإجراءات البحث والإنقاذ، وتبادل البلاغات بين الوحدات والقطع البحرية، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على تنفيذ التمارين المختلفة بالبحر.

ومن المقرر أن تشارك عناصر القوات الجوية لتنفيذ عدة مهام تدريبية بالتعاون مع سلاح الجو اليونانى، تشمل أعمال التخطيط والقيادة والسيطرة، وتنفيذ العمليات الهجومية والدفاعية المشتركة، وفقا لأرقى التكتيكات الجوية.    

يأتى التدريب فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط .

 

 


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