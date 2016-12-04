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ضبط 3 أطنان حلوى المولد مجهولة المصدر داخل مصنع بشبرا

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ضبط 3 أطنان حلوى المولد مجهولة المصدر داخل مصنع بشبرا ضبط 3 أطنان حلوى المولد مجهولة المصدر داخل مصنع بشبرا

> كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث و التجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب مصنع لإنتاجه حلوى المولد من خامات مجهولة بمنطقة شبرا، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام مالك مصنع لانتاج الحلوى بمنطقة شبرا بإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى الشريف مستخدما فى عملية الإنتاج خامات خالية من أى مستندات تمهيدا لعرضها للتداول بالأسواق مدخلا الغش على جمهور المستهلكين.

على الفور انتقل ضباط الادارة،  وتمكنوا من ضبط صاحب المصنع وبحوزته 630 كيلو حلوى داخل عبوات،  قطعة "حلوى المولد" و3,110 طن سلع غذائية "مستلزمات انتاج  ،2900 عبوة كرتونية فارغة، تم تحرير محضر بالواقعة.

 


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مصر 365

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