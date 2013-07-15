«انفصال فتى» لأبطاال العمل الجماعى

أمير كرارة: «المواطن إكس» و«طرف تالت» وراء حصولى على بطولة «تحت الأرض»

كتب : شيماء الحويتى منذ 14 دقيقة

فى الفترة الأخيرة انتشرت فى الدراما المسلسلات التى تقوم على البطولات الجماعية للشباب مثل «مواطن إكس» و«طرف تالت» و«حكايات بنات» وغيرها، وبالفعل حققت هذه المسلسلات نجاحا كبيرا وبشكل خاص الثلاثى عمرو يوسف وأمير كرارة ومحمود عبدالمغنى حيث مثلوا حالة جماعية خاصة عند الناس وارتبطوا بأعمال جديدة تماما من حيث الشكل والمضمون على المشاهد المصرى.. ولكن رمضان هذا العام شهد انفصال نجوم هذه الأعمال الجماعية ليكون كل منهم بطلا على حدة فى مسلسل مستقل..

وعن أسباب انفصالهم وتحملهم بطولات مطلقة قال أمير كرارة: العمل هو الذى يحكم وهذه الأعمال كانت بالنسبة لى تجربة جيدة جدا واكتسبت منها خبرة كبيرة، وأضاف: هذه الخبرة أعتبرها خطوة ومرحلة مهمة وكبيرة فى حياتى وأوصلتنى للبطولة المطلقة من خلال مسلسل «تحت الأرض»..

وبالفعل أنا أو محمود عبدالمغنى أو عمرو يوسف انطلقنا نحو بطولات من نوع جديد أو ما يقال عليها بطولات مطلقة، لكن هذا ليس قرارنا وحدنا بل قرار المنتجين أيضاً، ورأيى الشخصى أن أى عمل يحترم عقلية المشاهد فهو عمل جيد سواء بطولة جماعية أو مطلقة لأن العمل الجيد يفرض نفسه دائما وأتمنى أن يحب الناس مسلسلاتنا التى تقدمنا منفردين مثلما أحبوا مسلسلات البطولة الجماعية التى قدمناها الأعوام السابقة.

أما محمود عبدالمغنى فقال: كانت تجارب المسلسلات الجماعية شديدة الإفادة بالنسبة لى وأعتبرها نقلة كبيرة وبصمة فى حياتى، وأعتبر مسلسلى «المواطن إكس» و«طرف تالت» من أفضل المسلسلات التى عُرضت فى رمضان وهذا رأى الجمهور وليس رأيى الشخصى.

وأنا أحب البطولات الجماعية وأى عمل يفيد المشاهد ويضيف للممثل، لكن البطولة المطلقة أحيانا هى التى تسعى للفنان وليس العكس، خاصة إذا قدم أعمالا نالت نجاحا جماهيريا.. وأنا لم أسع وراء البطولة المطلقة فى مسلسل «الركين» أو أى بطولة مطلقة بصفة عامة فالعمل الجيد وطبيعة الدور هى التى تحكم اختياراتى وليس مساحته أو تصنيفه، وأضاف: رغم كل ما سبق فإننى أعترف وبصراحة شديدة بعد تجربة البطولة المطلقة فى مسلسل «الركين» أعترف أنه ليس سهلا أن أعود للبطولة الجماعية مرة أخرى فمن الصعب عندما يصعد الشخص خطوة للأمام أن يعود للخلف مرة أخرى.

وأخيراً قال عمرو يوسف: إن الدور أو البطولة لا تعنى أن تكون بطلا وحيدا للمسلسل وهذا خطأ شائع فيمكن أن يكون المسلسل به عدد من الأبطال وكلهم بطولة مطلقة وهذه هى المعادلة التى حققتها مسلسلات مثل «المواطن إكس» و«طرف تالت» وهذا سر نجاحها.. وعموما صعود الممثلين من بطولات جماعية وأدوار صغيرة لأدوار أكبر ظاهرة صحية وأنا عموما لا أقيس البطولات بكم الدور ومساحته حتى مسلسل «نيران صديقة»، الذى أشارك فيه، هو بطولة جماعية ومطلقة لكل بطل فينا ونحن 6 أبطال.. وما يهمنى هو رد فعل الناس وترك بصمة وإن لم تتوافر هذه العناصر فالبطولة الجماعية أفضل كثيرا.. وعموما البطولات الجماعية هى الطريق الصحى الحقيقى للبطولات المطلقة.