أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البيئة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين لعملية تنظيف الشواطئ الملوثة بالنفط

Google+ Print
البيئة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين لعملية تنظيف الشواطئ الملوثة بالنفط البيئة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين لعملية تنظيف الشواطئ الملوثة بالنفط

وزير البيئة خالد فهمي – أرشيفية

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دورة تدريبية وطنية لتأهيل المتطوعين لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط والتعامل مع الاحياء البرية الملوثة به،وذلك بمركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت -بمدينة شرم الشيخ.

ويأتى ذلك استكمالا لدور في مشروع الاستعداد لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط والتدخل للتعامل مع الأحياء البرية الملوثه بالنفط ###«posow ٢»### لاعداد المتطوعين من خلال دلائل ارشادية تم اعدادها وترجمتها بواسطة مشروع لتشجيع العمل الطوعي وتأهيل المتطوعين.

وأكد الكيميائى أحمد شتا مديرعام إدارة الأزمات البيئية والمنسق الوطنى لخطة طوارئ التلوث البحرى أن التدريب تناول التقنيات والمبادئ العامة لإدارة وتقييم وتنظيف السواحل الملوثة بالنفط، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأحياء البرية الملوثة بالنفط ودور المتطوعين والمهام التي يقومون بها للمساهمة في تنظيف الشواطئ الملوثة.

وأشار شتا إلى أن الدورة التدريبية تضمنت تنفيذ تدريب عملي للمشاركين على كيفية تنظيف الشواطئ الملوثة بالنفط من خلال تعريفهم بالمعدات التي تستخدم في عملية التنظيف والاستجابة السريعة للتسريبات النفطية وإجراءات الصحة والسلامة، إضافة إلى تعريفهم بمعدات الوقاية الشخصية للأفراد المشاركين في عملية تنظيف الشاطئ.

شارك في الدورة عدد من المعنيين بمجال التلوث البحري بالنفط من كلا من الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية،محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، والأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة ،الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات، بالاضافة إلى قطاع النقل البحري، الهيئة العامة للبترول ،الهيئة العامة لسلامة النقل البحرى، وعدد من شركات البترول والجمعيات الأهلية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة