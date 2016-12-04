البيئة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين لعملية تنظيف الشواطئ الملوثة بالنفط

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دورة تدريبية وطنية لتأهيل المتطوعين لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط والتعامل مع الاحياء البرية الملوثة به،وذلك بمركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت -بمدينة شرم الشيخ.

ويأتى ذلك استكمالا لدور مصر في مشروع الاستعداد لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط والتدخل للتعامل مع الأحياء البرية الملوثه بالنفط ###«posow ٢»### لاعداد المتطوعين من خلال دلائل ارشادية تم اعدادها وترجمتها بواسطة مشروع لتشجيع العمل الطوعي وتأهيل المتطوعين.

وأكد الكيميائى أحمد شتا مديرعام إدارة الأزمات البيئية والمنسق الوطنى لخطة طوارئ التلوث البحرى أن التدريب تناول التقنيات والمبادئ العامة لإدارة وتقييم وتنظيف السواحل الملوثة بالنفط، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأحياء البرية الملوثة بالنفط ودور المتطوعين والمهام التي يقومون بها للمساهمة في تنظيف الشواطئ الملوثة.

وأشار شتا إلى أن الدورة التدريبية تضمنت تنفيذ تدريب عملي للمشاركين على كيفية تنظيف الشواطئ الملوثة بالنفط من خلال تعريفهم بالمعدات التي تستخدم في عملية التنظيف والاستجابة السريعة للتسريبات النفطية وإجراءات الصحة والسلامة، إضافة إلى تعريفهم بمعدات الوقاية الشخصية للأفراد المشاركين في عملية تنظيف الشاطئ.

شارك في الدورة عدد من المعنيين بمجال التلوث البحري بالنفط من كلا من الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية،محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، والأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة ،الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات، بالاضافة إلى قطاع النقل البحري، الهيئة العامة للبترول ،الهيئة العامة لسلامة النقل البحرى، وعدد من شركات البترول والجمعيات الأهلية.

أ ش أ