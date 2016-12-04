الأرصاد: طقس اليوم معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية

يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة ويصل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 22

الإسكندرية 11 21

مطروح 12 19

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

بلطيم 13 20

الإسماعيلية 11 22

السويس 11 23

العريش 10 21

نخل 03 17

طابا 09 20

الطور 12 21

مرسى علم 15 26

الغردقة 16 25

شرم الشيخ 16 25

رفح 09 20

كاترين 03 18

سيوة 08 20

المنيا 07 21

الفيوم 07 21

رأس سدر 11 22

أبوسمبل 10 26

وسط الدلتا 14 22

أسيوط 07 23

سوهاج 08 23

الأقصر 09 24

أسوان 10 26

شلاتين 15 27

حلايب 16 25

الوادى الجديد 10 23

قنا 10 23

نويبع 16 24

السلوم 11 19