تأجيل طعن أحمد ناجي على حبسه بتهمة «خدش الحياء العام» لجلسة 18 ديسمبر

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من دفاع الكاتب أحمد ناجي على حبسه سنتين بتهمة “خدش الحياء” لجلسة 18 ديسمبر المقبل، لورود مذكرة النيابة العامة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في 20 فبراير الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجى، الصحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، وقررت المحكمة حبس أحمد ناجى سنتين وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.

وأمرت النيابة بإحالة الصحفيين في القضية رقم 1945 لسنة 2015 إداري بولاق أبو العلا، وقالت في أمر إحالتها إن الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية بسبب ما قام به المتهم أحمد ناجى ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثاني “طارق الطاهر”، رئيس تحرير الجريدة، أيد ذلك عندما سألته النيابة عما إذا كان قد راجع المقال فقال، “إنه راجع العنوان دون قراءة النص كاملا وأنه ما كان ليسمح بنشره إذا قرأه تفصيليا”.