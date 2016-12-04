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غدًا.. عرض الفيلم الروائى القصير «سقوط» فى «إتفرج يا سلام»

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غدًا.. عرض الفيلم الروائى القصير «سقوط» فى «إتفرج يا سلام» غدًا.. عرض الفيلم الروائى القصير «سقوط» فى «إتفرج يا سلام»

 يعرض برنامج “اتفرج يا سلام”، الفيلم الروائي القصير “سقوط” تأليف محمد السلاموني ،تصوير ومونتاج وإخراج أيمن عبد الحميد، في السابعة والربع مساء غدا الاثنين 5 ديسمبرعلى القناة الثانية بالتليفزيون المصري.

الفيلم، يرصد أزمة شاب سقط في بحر الإدمان، نتيجة ظروف عصفت بحياته الأسرية، وعاش وحيداً منبوذاً يصارع هواجسه وخيالاته. ويستضيف البرنامج مخرج العمل، و الناقد السينمائي أندرو محسن، الذي يُقوم بنقد وتحليل التصوير والسيناريو.

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب ،إخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة ،التسجيلية ،التحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،بالإضافة لمناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

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