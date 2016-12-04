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النيابة تجدد حبس عاطل لاتهامه بسرقة "توك توك" ومبلغ مالى بالتبين

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النيابة تجدد حبس عاطل لاتهامه بسرقة "توك توك" ومبلغ مالى بالتبين النيابة تجدد حبس عاطل لاتهامه بسرقة "توك توك" ومبلغ مالى بالتبين

>كتبت أمانى الأخرس

أمرت نيابة التبين ، تجديد حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة "توك توك" ومبلغ مالى.

 

وتلقى قسم شرطة التبين بلاغا من أحد السائقين فى المنطقة، بسرقة التوك توك الخاص به، أثناء توصيله أحد الأشخاص بمنطقة التبين، إذ غافله الراكب وسرق التوك توك، وبالتحرى تبين صحة المعلومات الواردة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "و. س. م"، وبمواجهة المتهم بالواقعة اعترف بسرقة "التوك توك" بعد مغافلة السائق، وسرقة مبلغ مالى كانت فى درج داخل التوك توك، فحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، التى أصدرت قرارها بالحبس .


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